Marco D’Amore, protagonista e regista di Gomorra, risponde con fermezza alla proposta di legge di FDI che potrebbe penalizzare autori e interpreti di serie TV come la sua. La normativa, infatti, rischia di trasformare artisti e professionisti del settore in potenziali criminali, sollevando forti preoccupazioni nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

© Cinemaserietv.it - “Ci arresteranno per Gomorra”: D’Amore sfida la proposta di legge di FDI contro le serie tv

Una proposta di legge che rischia di trasformare autori, registi e attori in potenziali criminali. Marco D’Amore, protagonista e ora regista della saga di Gomorra, ha risposto con fermezza alla denuncia lanciata nei giorni scorsi da Roberto Saviano sul Corriere della Sera riguardo a un disegno di legge che potrebbe stravolgere il panorama culturale italiano. “Dovranno allargare parecchio le patrie galere perché ci faremo arrestare in parecchi”, ha dichiarato D’Amore durante la presentazione romana di Gomorra – Le Origini, la nuova serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya che debutterà il 9 gennaio su Sky e Now ( qui potete vedere il trailer ) L’attore e regista ha aggiunto una provocazione: “Ricordiamoci, i detenuti pesano sulla spesa pubblica: il nostro è un Paese che ha un debito pubblico importante, quindi visto che le pene non sono retroattive non gli conviene”. Cinemaserietv.it

GOMORRAH Season 2: 'Trak Threatens Genny' Official Clip (Episode 206) | SundanceTV

FdI contro le serie “crime”: proposta di legge su Gomorra e prodotti simili Fratelli d’Italia rilancia il tema della rappresentazione della criminalità organizzata in tv e sulle piattaforme streaming, annunciando l’intenzione di proporre una legge che punisca le serie - facebook.com facebook