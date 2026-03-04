L' uomo giudicato colpevole per la strage a scuola commessa dal figlio

Un uomo di 55 anni, residente negli Stati Uniti, è stato giudicato colpevole di omicidio e altri reati in relazione alla strage avvenuta in una scuola dal figlio. La sentenza si basa sulle accuse legate alla sua responsabilità e al coinvolgimento diretto nei fatti accaduti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

Un uomo statunitense di 55 anni, Colin Gray, è stato ritenuto colpevole di omicidio e di altri reati, per la strage compiuta a scuola dal figlio Colt. La sparatoria è avvenuta nel 2024, quando il ragazzo aveva 14 anni, in un istituto della Georgia: il minore entrò a scuola armato del fucile che gli era stato regalato per Natale, uccidendo quattro persone e ferendone altre nove. Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, i giudici hanno ritenuto Colin Gray colpevole di tutti i 27 capi d'accusa per cui era a processo. Il caso ha fatto molto discutere, in quanto non è frequente negli Stati Uniti che un genitore venga ritenuto legalmente responsabile delle azioni dei propri figli.

Tre morti e nessun colpevole. Cos'è la strage di Acca LarentiaTre morti e nessun colpevole: dopo quasi cinquant'anni, la strage di Acca Larentia continua a tenere banco.

L’ex leader delle milizie arabe Janjawid è stato giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità per i massacri nel DarfurAli Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conosciuto come Ali Kushayb, ex leader di una milizia sostenuta dal governo sudanese, è stato giudicato colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità per i ... ilpost.it

Condannato a 6 anni l'uomo, giudicato responsabile di aver costretto la figlia di 14 anni a compiere e subire atti sessuali facebook