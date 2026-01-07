Tre morti e nessun colpevole Cos' è la strage di Acca Larentia

La strage di Acca Larentia, avvenuta nel 1978 a Roma, ha causato la morte di tre giovani e ancora oggi non sono stati individuati responsabili. Questo episodio ha segnato profondamente la memoria collettiva, suscitando discussioni e interrogativi sulla vicenda. In questa analisi, si ripercorrono i fatti e le implicazioni di un evento che, a distanza di decenni, rimane avvolto da incertezze e misteri.

Tre morti e nessun colpevole: dopo quasi cinquant'anni, la strage di Acca Larentia continua a tenere banco. La denominazione deriva dalla via del quartiere Tuscolano, a Roma, dove nel 1978 si trovava una sede del Movimento Sociale Italiano. È lì che, nel tardo pomeriggio del 7 gennaio, un gruppo armato attaccò alcuni militanti del partito, causando due vittime: Franco Bigonzetti (20 anni) e Francesco Ciavatta (18 anni). Secondo le ricostruzioni, poco dopo le 18 cinque attivisti stavano uscendo dalla sezione per distribuire volantini quando diventarono bersaglio dei colpi sparati da più persone.

