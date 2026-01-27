Orgasmo Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso Niccolò Fettarappa al Teatro India

In scena al Teatro India, dal 3 al 15 febbraio, “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso” di Niccolò Fettarappa affronta temi legati alla fine del sesso con un approccio sobrio e riflessivo, offrendo al pubblico uno spettacolo che stimola il pensiero senza eccessi sensazionalistici.

Niccolò Fettarappa approda, dal 3 al 15 febbraio, al Teatro India con “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso”. Un lavoro sarcastico sulla crisi del desiderio, lo stress da lavoro, l’ansia della produzione e il letargo sessuale in cui è entrata la nostra società.Sul palcoscenico a dare.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Niccolò Fettarappa

La scuola del teatro di Carullo-Minasi, vincitrice del Bando Periferie 2025, porta musica, prosa e teatro per l’infanzia, coinvolgendo le periferie e valorizzando il talento giovanile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niccolò Fettarappa

Argomenti discussi: Presentazione del libro Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso di Niccolò Fettarappa; Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso; 'Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso', prima assoluta a Bologna; Orgasmo, lo spettacolo di Niccolò Fettarappa. Le persone fanno sempre meno sesso e non si sa perché.

'Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso', prima assoluta a BolognaL'autore teatrale Niccolò Fettarappa debutta all'Arena del Sole di Bologna con Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso, in scena in prima assoluta dal 20 gennaio all'1 febbraio. (ANSA) ... ansa.it

Orgasmo, lo spettacolo di Niccolò Fettarappa. Le persone fanno sempre meno sesso e non si sa perchéAll’Arena del Sole di Bologna il debutto. Il regista: Siamo tutti isolati, ma con le agende piene. Il profitto e il riconoscimento professionale eccitano più della relazione con gli altri. Siamo tutt ... msn.com

ORGASMO 3 – 15 febbraio 2026 Teatro India di Niccolò Fettarappa con (in o.a.) Gianni D’Addario, Niccolò Fettarappa, Lorenzo Guerrieri, Rebecca Sisti regia Niccolò Fettarappa Afflitti e innervositi, due partner di una coppia in crisi consumano i loro ul - facebook.com facebook