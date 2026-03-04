Oggi è stata presentata la relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026, che dedica una sezione allo spazio e ai progetti previsti fino al 2035. La relazione fornisce dettagli sui piani e le iniziative in corso in ambito spaziale, evidenziando l’attenzione crescente verso questa area come parte della sicurezza nazionale. Sono stati condivisi anche gli obiettivi strategici per il prossimo decennio.

La Relazione annuale dell’Intelligence italiana dedica un’intera sezione allo spazio, comprensiva di scenario simulato tramite intelligenza artificiale, confermando come il settore sia ormai inscindibile dalla sicurezza nazionale. Proiettando lo scenario al 2035, l’orbita bassa viene descritta come un’infrastruttura critica segmentata in aree di influenza, con una conflittualità sempre più pronunciata. Per l’Italia, le implicazioni sono numerose. Tutti i dettagli La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026, presentata oggi, contiene una sezione interamente dedicata allo spazio e agli sviluppi attesi fino al 2035. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo Spazio è ormai una questione di sicurezza nazionale

La sicurezza nazionale degli Stati Uniti è una questione di soldiIl documento attesta uno spostamento del fulcro degli sforzi statunitensi verso l’emisfero occidentale, conformemente a una riformulazione...

Mastella: “Sicurezza è questione nazionale, basta compiacenze indulgenti da sinistra”Tempo di lettura: < 1 minuto“La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, continua a leggere e...

Il capitano che abbandonò la nave e tutti quelli a bordo

Contenuti utili per approfondire Lo Spazio è ormai una questione di....

Temi più discussi: Verso il trilione. L’economia spaziale oltre la fase pionieristica; Spazio e talenti. Telespazio e Leonardo puntano sui giovani; Dampyr #308: L’orrore del mare; Saldi, le voci dei commercianti di Alessandria: Ci salvano i clienti fidelizzati.

Ecco perché lo spazio è un’estensione della nostra ecologia politicaLa LEO - l’orbita terrestre bassa, quella strategica per applicazioni civili, militari e commerciali – è un nuovo real estate strategico, per il quale ... repubblica.it

Hélène Huby: Lo spazio è il luogo di collaborazione per eccellenza: l’Europa ha molto da insegnareUn mercato immenso e in crescita. Fondamentale per rispondere a necessità pratiche della nostra vita quotidiana e grande fonte di ispirazione. Elencando le tre ragioni per cui lo spazio è importante, ... repubblica.it

Pagheremo una “tassa sullo spazio online” https://gametimers.it/arriva-la-tassa-sul-cloud-per-la-copia-privata-pagheremo-anche-per-lo-spazio-online-scoppia-la-polemica/ facebook

#Zhegrova continua a non trovare spazio da titolare con la #Juventus da quando è arrivato Secondo voi contro il #Pisa deve giocare titolare Scrivetecelo nei commenti x.com