Mastella | Sicurezza è questione nazionale basta compiacenze indulgenti da sinistra

Il ministro Mastella torna a chiedere più fermezza sulla sicurezza. In un’intervista, denuncia come molti esponenti di sinistra continuino a minimizzare le aggressioni contro le forze dell’ordine, rischiando di danneggiare le chance del centrosinistra alle prossime elezioni. Mastella si dice convinto che solo un cambio di passo possa invertire la tendenza e rilanciare l’unità politica necessaria per affrontare i problemi di ordine pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro le forze dell’ordine, rischia di compromettere irrimediabilmente la possibilità del centrosinistra di guadagnare i consensi necessari per battere le destre alle Politiche del ’27. Serve la nettezza delle posizioni e la chiarezza della condanna, una cultura più pasoliniana che col buon senso preservi l’ordine, la democrazia e le donne e gli uomini in divisa che sono patrimonio collettivo”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine degli ulteriori episodi di scontri e violenze verificatesi nelle scorse ore a Milano e dei cori contro le forze dell’ordine a Bagnoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Stamattina il ministro Mastella ha ripetuto che la sicurezza è una questione che riguarda tutto il paese.

La tensione tra le forze politiche si riaccende.

