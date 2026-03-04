LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia nella culla ladina per studiare la pista

Benvenuti alla diretta della prima prova di discesa libera femminile a Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sofia Goggia si trova nella zona di partenza per analizzare la pista, mentre i pettorali di partenza sono stati già assegnati. La competizione si svolge questa mattina, con le atlete pronte a scendere lungo il tracciato.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sofia Goggia torna per lo sprint di fine stagione: in palio due Coppe di specialità. Si torna in Italia per un nuovo ed avvincente fine settimana dedicato alle discipline veloci che inizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:30. Si prosegue sabato 7 con la seconda discesa libera e si chiude domenica 8 marzo con il gran finale riservato al secondo SuperG, la partenza delle due gare è prevista alle 10:45. Sofia Goggia, quarta in classifica con 240 punti, ha ritrovato il podio nella prova disputata alla settimana scorsa a Soldeu. 🔗 Leggi su Oasport.it

