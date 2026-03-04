L’Italia schiera la fregata Guerra l’annuncio | cosa sta succedendo?

Un'unità militare italiana, una fregata, è stata schierata nel Golfo, con un messaggio diretto a quella regione e un segnale inviato anche all’Europa. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Palazzo Chigi, dove la presidente ha annunciato il movimento delle forze navali italiane. La decisione riguarda il posizionamento strategico di una nave militare nel mare vicino alla regione.

Un messaggio rivolto al Golfo e un segnale indirizzato all'Europa. A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito un vertice con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto per fare il punto su un doppio fronte: il sostegno agli alleati in Medio Oriente e l'aumento delle misure di protezione attorno a Cipro, considerata esposta ai rischi collegati all'inasprimento delle tensioni con l'Iran. Il quadro operativo riguarda in particolare l'area del Mediterraneo orientale e la sicurezza della capitale cipriota, Nicosia, oltre che dei corridoi marittimi utilizzati dal traffico...