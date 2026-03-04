Lione-Lens Coppa di Francia 05-03-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:10 si gioca la partita tra Lione e Lens, valida per i quarti di finale della Coppa di Francia. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, affronta il Lens, squadra dell’ex giocatore Sage. Sono state rese note le formazioni e le quote per questa sfida, che conclude il turno dei quarti di finale di questa competizione.

Si chiude la rassegna dei quarti di finale di coppa di Francia con il Lione di Fonseca che cercherà di fare lo sgambetto al Lens dell'ex Sage. I Gones sono in una fase calante del loro torneo e dopo il KO di Strasburgo hanno incassato il secondo KO perdendo sul campo del Marsiglia. Una sconfitta patita in rimonta nel finale di gara quando alle porte c'è.

