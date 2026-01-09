Sochaux-Lens Coppa di Francia 10-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Sochaux e Lens, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2026. La partita si svolgerà il 10 gennaio alle ore 21:00 e rappresenta l’ultimo incontro della giornata. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati che desiderano approfondire questa fase della competizione.

Prima giornata dedicata ai sedicesimi di coppa di Francia che vede nell’ultima gara in programma la capolista Lens scendere in campo in casa del Sochaux, squadra attualmente militante in National, il terzo livello del calcio francese. I Lionceaux sono caduti in disgrazia dal momento in cui la Peugeot ha annunciato il suo disimpegno dalla squadra. Da 3 stagioni la squadra cerca . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, calcio francese in lutto: tra le vittime il figlio 14enne di un dirigente del Sochaux; Sochaux a lutto: tra le vittime di Crans-Montana c'è anche Noa, figlio 14enne di un dirigente; Lens favorito per schiacciare Sochaux in Coppa; Angers-Tolosa Coppa di Francia 10-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici. Pronostici Coppa di Francia 10 gennaio: esordio vincente per il nuovo tecnico - Coppa di Francia, oltralpe questo fine settimana è dedicato alla seconda competizione nazionale per ordine di importanza. ilveggente.it

Coppa Di Francia, i risultati delle 18:00: passano il turno Sochaux, Nancy e Tolosa - In attesa del PSG, in campo alle 21, si sono concluse le altre gare in programma oggi in Coppa di Francia, valide per i 32esimi. tuttomercatoweb.com

Coppa di Francia, Brest out a sorpresa con un club di Serie D. Lens e Reims super - La Coppa di Francia ha dato i primi risultati dei 32esimi di finale e una squadra di Ligue 1 ci ha lasciato le penne. m.tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.