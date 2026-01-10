A Roma, i Franchi partecipano al 'Wedding Planners Award', un momento di confronto e crescita nel settore del wedding planning. La loro attenzione si concentra sull’empatia, l’intimità e il dialogo con l’ambiente, valorizzando la bellezza e l’unicità dei panorami che accompagnano gli sposi nel giorno più importante della loro vita. Un’occasione per condividere esperienze e approfondire le tematiche legate all’organizzazione di matrimoni in contesti suggestivi.

Empatia, intimità e dialogo con la bellezza e l’unicità dei panorami che fanno da sfondo agli sposi nel loro giorno più speciale. Questa la formula vincente di Rachele Franchi, che dalla Lunigiana arriverà a Roma per prendere parte ai Wedding Planners Awards. Nota organizzatrice di matrimoni lunigianese, con sede operativa tra Liguria e Toscana, Rachele parteciperà infatti ai Let’s Planner 2026, uno dei concorsi di settore più rilevanti in Italia. Miglior wedding planner innovativa è la categoria che premia i professionisti capaci di proporre nuovi modelli di matrimonio con idee originali e approcci contemporanei, per cui Rachele Franchi è in gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Franchi a Roma per prendere parte al ’Wedding Planners Award’

Leggi anche: Infortuni Rrahmani e Hojlund, le prime sensazioni: Gilmour non dovrebbe prendere parte alla partita

Leggi anche: Torna Gherlinda Wedding: l’evento dedicato al matrimonio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Franchi a Roma per prendere parte al ’Wedding Planners Award’.

Franchi a Roma per prendere parte al ’Wedding Planners Award’ - Empatia, intimità e dialogo con la bellezza e l’unicità dei panorami che fanno da sfondo agli sposi nel loro giorno più speciale. lanazione.it