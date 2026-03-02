Word dice addio a Invia a Kindle dopo 3 anni | l’alternativa gratuita di cui nessuno parla ma che devi conoscere

Dopo tre anni, Word ha deciso di chiudere il servizio Invia a Kindle, una funzionalità che permetteva di trasferire facilmente documenti dal software di scrittura ai dispositivi di lettura Amazon. La novità riguarda un’alternativa gratuita di cui poco si parla, ma che può rappresentare una soluzione per chi cerca un modo semplice per leggere i propri file su Kindle. La chiusura del servizio è stata comunicata ufficialmente senza grandi annunci.

Ci sono funzionalità software che nascono con grandi aspettative, vivono nell’ombra per qualche anno e poi scompaiono senza clamore. La storia di Invia a Kindle integrata in Microsoft Word è esattamente questo: un esperimento di integrazione tra produttività e lettura digitale che non ha mai trovato il suo pubblico. Microsoft ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo. A partire dal 9 febbraio 2026 è iniziata la dismissione graduale della funzione, che sarà completamente rimossa entro il 9 marzo da Word per Windows, Mac e Web. Un addio discreto, quasi in punta di piedi, per una feature che in tre anni di esistenza non è mai riuscita a conquistare gli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

