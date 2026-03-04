Legacoop Estense festeggia dieci anni con un valore di produzione di 8,5 miliardi

Legacoop Estense celebra il decimo anniversario dalla sua fondazione, nata dalla fusione di Legacoop Modena e Ferrara. In tutto questo tempo, l'associazione ha raggiunto un valore di produzione di circa 8,5 miliardi di euro. Il 2026 rappresenta anche il 140° anniversario di Legacoop Nazionale, un traguardo importante per le cooperative italiane.

Oggi l'assemblea annuale delle cooperative di Modena e Ferrara. Il presidente Paolo Barbieri: "uU’occasione per guardare con orgoglio la strada fatta e portare attenzione e visione sul futuro" "Il 2026 è un anno di anniversari: Legacoop Nazionale festeggia 140 anni e Legacoop Estense, nata dalla fusione di Legacoop Modena e Ferrara, compie 10 anni. Era il 4 marzo 2016 quando le cooperative delle due province sancirono la nascita di un soggetto unitario di area vasta. A dieci anni di distanza abbiamo scelto la stessa data per la nostra assemblea annuale: un’occasione per guardare con orgoglio la strada fatta e portare attenzione e visione sul futuro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

