Legacoop Estense festeggia 10 anni dalla fusione | 8,5 miliardi di valore

L’assemblea, alla Sala Estense di Ferrara, per celebrare i 10 anni dalla fusione delle due associazioni provinciali Ferrara e Modena e i 140 anni di Legacoop nazionale. Un omaggio per ricordare Ansalda Siroli e il suo impegno per l’emancipazione delle donne. Oggi Legacoop estense associa circa 200 cooperative, oltre 3.000 sedi locali e imprese consorziate tra Modena e Ferrara: quasi 480mila soci e socie, circa 35mila persone occupate (87% a tempo indeterminato; 55% donne). Il valore della produzione complessivo raggiunge gli 8,5 miliardi di euro. “Era il 4 marzo 2016 quando le cooperative delle due province sancirono la nascita di un soggetto unitario di area vasta - dichiara Paolo Barbieri, presidente di Legacoop estense -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

