Una rassegna teatrale tutta da ridere | torna La Sgrignarèla che accende i riflettori sull' irriverenza della lingua dialettale
Il dialetto torna protagonista della scena riccionese. L’associazione culturale Famija Arciunesa annuncia il ritorno de “La Sgrignarèla”, la rassegna teatrale che trasforma il divertimento in un gesto concreto di aiuto. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa rinnova la fortunata tradizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
