I tifosi della Lazio hanno diffuso un comunicato sui social per chiamare alla mobilitazione in vista della partita di questa sera contro l’Atalanta, valida per la semifinale di Coppa Italia. La curva biancoceleste si è unita in un messaggio di sostegno alla squadra, che scenderà in campo allo Stadio Olimpico alle 21. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l’estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Napoli, Anguissa verso la convocazione per il Torino: da valutare le condizioni di De Bruyne, mentre McTominay. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Atalanta, tifosi biancocelesti uniti: il comunicato che chiama alla mobilitazione – FOTO

Lazio Atalanta, prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti? Spunta il comunicato, ecco la decisioneTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo...

Lazio, che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaioCalciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si...

Aggiornamenti e notizie su Lazio Atalanta.

Temi più discussi: Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Lazio-Atalanta, tifosi fuori dallo stadio: appuntamento a Ponte Milvio; Olimpico vuoto in Coppa: dalla Lazio biglietti gratis a studenti e scuole calcio; Pronostico Lazio-Atalanta | Semifinale Coppa Italia 2025/26.

Lazio Atalanta, i tifosi chiamano tutti a raccolta: il comunicatoLazio Atalanta, riunione in arrivo per i tifosi biancocelesti! Il comunicato svela ogni dettaglio: le ultimissime Oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo per ... lazionews24.com

Lazio, lo stadio vuoto pesa: ecco il danno economico per la societàRASSEGNA STAMPA - Terza gara consecutiva con lo stadio vuoto. La Lazio torna all'Olimpico senza tifosi, come già successo contro Genoa e Atalanta. I biglietti venduti per la ... lalaziosiamonoi.it

Coppa Italia, Lazio – Atalanta: ultima chiamata per l’Europa per i biancocelesti x.com

Lazio-Atalanta è una gara particolare per lei, vero “Non dimenticherò mai la sfida che si giocò nel 1992 a Roma, nella mia prima esperienza alla Lazio. Innanzitutto perché, da buon bresciano, sentivo particolarmente la gara contro l’Atalanta, e poi perché è st facebook