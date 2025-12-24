A Natale, la Lazio riceve una buona notizia: il club potrà operare liberamente nel mercato di gennaio, senza restrizioni. Questa apertura permette alla squadra di pianificare con maggiore flessibilità gli interventi necessari per rafforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Una notizia che fa ben sperare i tifosi biancocelesti, pronti a vedere nuovi possibili arrivi a gennaio.

Lazio, arriva il regalo di Natale per i tifosi: via libera per operare liberamente nel mercato di gennaio Il calciomercato della Lazio potrà procedere senza vincoli. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul via libera della Commissione, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club biancoceleste, che ha validato integralmente quanto emerso. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio

Leggi anche: Mercato Inter, Carboni può lasciare il Genoa a gennaio: un club di Serie A è pronto a fare sul serio!

Leggi anche: Dumfries Inter, la linea del club sul mercato di gennaio: cosa può cambiare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parma, regalo alla Lazio sotto l’albero: perde in 11 contro 9 al Tardini; Lazio e Cremonese non si fanno male, all'Olimpico è 0-0; Libri sul calcio da regalare a Natale: mini-guida per lettori romanisti e laziali; Lazio protagonista con Regalo sospeso, da Basic e Isaksen doni ai bambini.

La Società Lazio ha deciso di fare un regalo ai tifosi biancocelesti in vista del Natale, ecco di cosa si tratta - La Società Lazio ha deciso di fare un regalo ai tifosi biancocelesti in vista del Natale, ecco di cosa si tratta ... laziopress.it