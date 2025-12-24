Lazio che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio
A Natale, la Lazio riceve una buona notizia: il club potrà operare liberamente nel mercato di gennaio, senza restrizioni. Questa apertura permette alla squadra di pianificare con maggiore flessibilità gli interventi necessari per rafforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Una notizia che fa ben sperare i tifosi biancocelesti, pronti a vedere nuovi possibili arrivi a gennaio.
Lazio, arriva il regalo di Natale per i tifosi: via libera per operare liberamente nel mercato di gennaio Il calciomercato della Lazio potrà procedere senza vincoli. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul via libera della Commissione, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club biancoceleste, che ha validato integralmente quanto emerso. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
