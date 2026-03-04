Coppa Italia stasera la semifinale Lazio-Atalanta | Dove vederla e probabili formazioni

Stasera all’Olimpico si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. La partita si svolge in uno stadio pieno di tifosi e sarà visibile su alcuni canali televisivi e piattaforme online. Le formazioni probabili sono state annunciate dai club, con i dettagli dei giocatori che scenderanno in campo. L’incontro rappresenta una delle fasi decisive della competizione nazionale.

Dopo lo 0-0 di ieri nella semifinale tra Como e Inter oggi la Lazio ospita l'Atalanta nella seconda semifinale di Coppa Italia. Stasera, ore 21.00, i biancocelesti sfidano la Dea nell'andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. Ecco le scelte dei due tecnici. Ballottaggio a sinistra per Sarri, con Tavares favorito su Pellegrini. Al centro della difesa recupera Gila che torna a far coppia con Romagnoli. In attacco dovrebbe toccare a Maldini, in vantaggio su Dia e Ratkov.