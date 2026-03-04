L’Avaro Immaginario | Enzo Decaro al Teatro Vittoria

Dal 17 al 29 marzo 2026, il Teatro Vittoria di Roma ospiterà lo spettacolo L’Avaro Immaginario, scritto e diretto da Enzo Decaro. La rappresentazione si propone come un viaggio teatrale dedicato a Molière, portando in scena un adattamento della celebre commedia. L’evento coinvolgerà il pubblico in un’interpretazione che unisce testo e regia in un’unica produzione.

Il Teatro Vittoria di Roma si prepara ad accogliere, dal 17 al 29 marzo 2026, una traversata poetica di straordinaria suggestione. Enzo Decaro porta in scena L'Avaro Immaginario – In viaggio verso Molière, un progetto che non si limita a essere una semplice rappresentazione teatrale, ma si configura come un vero e proprio itinerario culturale. Attraverso una scrittura che fonde filologia teatrale e invenzione drammaturgica, lo spettacolo accompagna il pubblico in un mondo sospeso tra la Napoli del Seicento e la Parigi di Molière, offrendo uno sguardo inedito sulla "comédie humaine" che ha segnato la storia della cultura occidentale.

"L'avaro immaginario": Enzo Decaro torna sul palco del teatro di Orsogna
La stagione di prosa 2025/2026 del teatro comunale "Camillo De Nardis" di Orsogna, curata da I Guardiani dell'Oca, con la direzione artistica di...

Al Teatro Nuovo Napoli, Lalla Esposito in "Modo Minore" di Enzo Moscato per la rassegna "We Love Enzo"
Ci sono voci che non smettono di risuonare, nemmeno quando il tempo sembra allontanarle.

