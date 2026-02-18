L' avaro immaginario | Enzo Decaro torna sul palco del teatro di Orsogna

Enzo Decaro torna in scena con “L’avaro immaginario” a Orsogna, portando in teatro un classico di Molière. La causa è l’invito degli organizzatori, che hanno scelto l’attore per arricchire la stagione di prosa 20252026. Decaro porterà sul palco una versione rivisitata della commedia, con attenzione alle sfumature comiche e ai dialoghi vivaci. Lo spettacolo si terrà al teatro comunale “Camillo De Nardis” e promette di coinvolgere il pubblico con la sua interpretazione energica. L’appuntamento è fissato per la prossima settimana.

La stagione di prosa 20252026 del teatro comunale "Camillo De Nardis" di Orsogna, curata da I Guardiani dell'Oca, con la direzione artistica di Zenone Benedetto, si arricchisce di un appuntamento imperdibile. Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21, andrà in scena "L'avaro immaginario", una brillante e coinvolgente commedia che intreccia tradizione e modernità, ironia e profondità psicologica con un cast di interpreti di primo piano. Protagonista dello spettacolo è Enzo De Caro, volto amatissimo dal pubblico italiano, affiancato da Nunzia Schiano, Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Franca Rausa, Rosario Gisonde, Sergio Sorbino e Pino Torcasio.