L’archistar Romolo Nati ‘ridisegna’ le Filippine | Mimetizzo gli edifici nella natura

Un architetto cesenaticense di adozione sta realizzando progetti nelle Filippine, dove si occupa di integrare gli edifici nel paesaggio naturale. Il suo nome è Romolo Nati e le sue opere sono state notate per il modo in cui mimetizzano le strutture con l’ambiente circostante. La sua attività si sta sviluppando con successo nel paese asiatico, attirando l’attenzione per il suo stile distintivo.

Cesena, 4 marzo 2026 – È un professionista cesenaticense di adozione, il progettista che sta ottenendo un grande successo nelle Filippine. Romolo Nati, 58 anni, è un architetto di fama nato a Roma da padre romano e madre romagnola di Cesenatico, il quale negli anni '90, dopo la laurea con lode in Architettura alla Sapienza, si trasferì a Cesenatico, dove assieme alla famiglia era titolare di Villa Italia. Studi e imprenditoria A Cesenatico Nati aprì uno studio di architettura sul lungomare e poi decise di ottenere un importante Master, ha conseguito un Executive MBA presso l'Asian Institute of Management, per trasferirsi nelle Filippine nel 2007, dove ha introdotto la green architecture.