Recupero ex Manifattura Nuovi edifici una piazza e il polo universitario Si ridisegna lo skyline

Recupero ex Manifattura. Nuovi edifici, una piazza e il polo universitario. Si ridisegna lo skyline Marco Bianchi, assessore ai lavori pubblici di Legnano, ha annunciato che l’area dell’ex Manifattura, situata nel cuore della città, sta per cambiare volto grazie a un progetto di riqualificazione che prevede la demolizione delle vecchie murature dell’azienda storica e la realizzazione di nuovi edifici. La ristrutturazione apre finalmente alla città uno spazio fino a ora chiuso, con una piazza pubblica che si estenderà fino a via Alberto da Giussano e un polo universitario che occuperà l’ed

Un'area in pieno centro che si apre nuovamente alla città, senza le murature che contenevano l'azienda che fu, con una piazza pubblica che si estenderà sino a via Alberto da Giussano, il polo universitario che farà da elemento attrattivo nell'edificio principale suddiviso in più funzioni, terziario, commerciale e poi la parte residenziale concentrata, verso Borgo Sant'Ambrogio, in tre edifici che torneranno a disegnare una Legnano che si espande anche in verticale, modificandone lo skyline con nuovi elementi distintivi. Ha queste caratteristiche il progetto di recupero della ex Manifattura, quei 40mila metri quadrati di area dismessa nel centro cittadino, per anni un enigma irrisolto che, nella contrattazione tra pubblico e privato, potrebbe trovare finalmente una soluzione.