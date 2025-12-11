Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

L'articolo offre un'analisi sull'andamento del prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell'energia elettrica al 11 dicembre 2025, evidenziando le variazioni orarie e i trend recenti. Un quadro aggiornato per comprendere le dinamiche del mercato energetico italiano e le possibili implicazioni per consumatori e operatori.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Dicembre 2025, si attesta a 0,1169 €kWh. Analizzando la giornata precedente (10 Dicembre 2025), il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,1019 €kWh (ore 2) e un massimo di 0,1338 €kWh (ore 17). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle notturne, in particolare tra l’1:00 e le 5:00, mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio, tra le 17:00 e le 18:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it