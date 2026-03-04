Laboratori del gusto e attività motoria per contrastare l' allarme chili di troppo

In Sicilia, un bambino su tre si confronta quotidianamente con il peso, secondo i dati locali. Le scuole e le strutture sportive organizzano laboratori del gusto e attività motoria per affrontare questa realtà. La questione riguarda direttamente le famiglie della provincia di Agrigento, dove si registra una diffusione significativa di casi di sovrappeso tra i più giovani.

L’iniziativa dell’unità di Educazione alla salute coinvolge docenti e famiglie in un percorso comune. L’obiettivo è rendere il cibo sano una scelta facile e accessibile a tutti fin dall’infanzia In Sicilia un bambino su tre combatte quotidianamente con la bilancia. Non è solo un dato statistico, ma un’emergenza che bussa alle porte delle case Agrigentine. Per questo l’Asp ha deciso di scendere in campo partendo dai banchi dell’Istituto Montalcini. Qui, tra i corridoi del plesso Nuova Manhattan, è iniziata una sfida contro la sedentarietà. Il progetto ideato da Rosa Celauro dell’unità operativa di Educazione e Promozione della Salute, punta sul binomio tra sapore e benessere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

