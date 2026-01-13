Più attività motoria alle primarie

Il progetto ‘Play Active School’ è stato avviato per promuovere l’attività motoria nelle scuole primarie della provincia di Forlì-Cesena, con inizio previsto nel 2026. L’obiettivo è favorire uno stile di vita attivo e salutare tra i bambini, integrando attività fisica nelle routine scolastiche. Questa iniziativa mira a sostenere il benessere fisico e psicologico degli studenti, contribuendo allo sviluppo di abitudini sane fin dalla giovane età.

Il progetto ‘ Play Active School ’, dedicato alla promozione dell’ attività motoria nelle scuole primarie della provincia di Forlì-Cesena, prenderà avvio nel 2026. Vi ha aderito il Comune di Cesena. Il progetto si inserisce nel percorso ‘ Cesena Sport City ’, la strategia dell’amministrazione comunale volta a mettere il movimento e lo sport al centro della vita quotidiana delle famiglie, coniugando benessere e socializzazione, oltre a sostenere la modernizzazione e l’ampliamento degli impianti sportivi cittadini. "La pratica sportiva – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – è fondamentale ad ogni età, già a partire dall’infanzia quando diventa cruciale per lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emotivo e per costruire abitudini sane e affrontare sfide, seguendo un approccio graduale e ludico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

