La vita delle donne in scena l’8 marzo a Tegoleto

L’8 marzo a Tegoleto va in scena “La vita delle donne”, uno spettacolo che mette in primo piano le storie di Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Mia Martini, quattro artiste italiane simbolo di musica e libertà. L’evento si svolge nel centro storico, coinvolgendo il pubblico con una narrazione che celebra la loro carriera e il loro impatto culturale. La rappresentazione è prevista nel teatro locale e sarà aperta a tutti gli spettatori interessati.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini. Quattro donne, quattro storie di arte, libertà e passione. Le loro canzoni più celebri diventano racconto teatrale tra memoria ed emozione al Teatro Moderno di Tegoleto domenica 8 marzo quando andrà in scena “La vita delle donne”, concerto-spettacolo in occasione della Festa della Donna con le sorelle Purpura e la Quarry Band. Sarà un v iaggio musicale tra le voci immortali della canzone italiana. Nasce a Busto Arsizio Mina Mazzini, la più nota cantante italiana. La Tigre di Cremona - come la soprannomina Natalia Aspesi - debutta nel 1958 e l’anno dopo è già in testa alle classifiche con “Tintarella di luna”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La vita delle donne” in scena l’8 marzo a Tegoleto Leggi anche: La Minerva in mostra, Art in scena al Petrarca e il marzo delle donne: gli eventi 8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma. Una raccolta di contenuti su La vita delle donne in scena l'8 marzo.... Argomenti discussi: Wonderful lo spettacolo in scena al teatro Moderno di Tegoleto; Incontri (im)perfetti al Cas Tortaia e Wonderful a Tegoleto.