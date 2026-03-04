Durante un incidente, il compagno di Greta perde la vita, mentre la moglie e la figlia risultano illese. Roberto, presente sulla scena, non si preoccupa dell’uomo deceduto e si concentra esclusivamente sulla figlia. L’episodio ha portato a una reazione fredda da parte di Roberto, che ha mostrato poca sensibilità nei confronti della tragedia avvenuta.

Il compagno di Greta muore durante l’incidente, mentre moglie e figlia stanno bene. Ovviamente anche di fronte a un episodio del genere Roberto mostra tutta la sua insensibilità: fregandosene dell’uomo e pensando solo alla figlia. Che invece è disperata alla notizia della dipartita del compagno della mamma. Stranisce comunque la decisione degli autori di far comparire dal nulla con una tragedia personaggi che avevamo dimenticato da tempo. Che un giorno ritroveremo al capezzale anche Angela e Franco Boschi? Nel frattempo a Radio Golfo Michele sembra avere preso a tutti gli effetti il ruolo di direttore, e il polso duro si manifesta per primo proprio con Micaela. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La tragedia improvvisa di Un posto al sole

Articoli correlati

Un Posto al sole, trame future: Sabbiese metterà la testa a posto?La domanda che in questi giorni moltissimi fans di Un Posto al Sole si stanno facendo riguarda il futuro di Eduardo.

Un Posto al Sole, anticipazioni 20 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida NunzioTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

TRAGICO LUTTO DIRETTA TG1. È MORTA ALL'IMPROVVISO PER...

Approfondimenti e contenuti su tragedia improvvisa

Temi più discussi: La tragedia improvvisa di Un posto al sole; Manfredonia sotto choc per Luciano, ragazzo di 26 anni morto improvvisamente - FoggiaToday; Artigiano tuttofare e volontario Robbio piange Mario Piccagli; MONTICELLO CONTE OTTO | PIZZAIOLO VENTENNE STRONCATO DA MALORE.

La tragedia improvvisa di Un posto al soleIl compagno di Greta muore durante un incidente, mentre moglie e figlia stanno bene. Nel frattempo a Radio Golfo Michele sembra avere preso a tutti gli effetti il ruolo di direttore, e il polso duro s ... ilfoglio.it

Tragedia nei campi: un uomo di 64 anni è morto schiacciato dal suo trattore. il mezzo si è ribaltato improvvisamente. Accertamenti in corsoSERLE. Era a bordo del proprio trattore quando, secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo e uccidendolo sul colpo. La tragedia si è verificata attorno all ... ildolomiti.it

SS TARANTO - MORTE IMPROVVISA DI CHRISTIAN CESARIO di Francesco Leggieri Una tragedia ha colpito il giornalismo tarantino e tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Christian Cesario, amico vero, collega leale, compagno - facebook.com facebook