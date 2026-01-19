Un Posto al Sole anticipazioni 20 gennaio | Vinicio al posto di Gennaro Samuel sfida Nunzio
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap italiana più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Proprio in questa settimana, arriverà la guest star che onorerà i trent'anni della serie: Whoopi Goldberg, che vedremo nella puntata di venerdì 23 gennaio. In attesa di conoscere la nuova cliente americana dei Cantieri, nell' episodio di martedì 20 gennaio Vinicio sostituirà Gennaro ai Cantieri, mentre Raffaele è sempre più preoccupato per la sua relazione con Ornella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025 vinicio in conflitto con gennaro
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025: Vinicio ai ferri corti con Gennaro
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: brutta sorpresa per Marina e Roberto - Le trame di UPAS di martedì 20 gennaio 2026: dopo la caduta di Gennaro Chiara punta su Vinicio. libero.it
La reazione di Gennaio (l'ultima) domani - - a . Ecco le trame: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/un-posto-al-sole-anticipazioni-15-gennaio-2026-trama/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.