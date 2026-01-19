Un Posto al Sole anticipazioni 20 gennaio | Vinicio al posto di Gennaro Samuel sfida Nunzio



Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap italiana più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Proprio in questa settimana, arriverà la guest star che onorerà i trent'anni della serie: Whoopi Goldberg, che vedremo nella puntata di venerdì 23 gennaio. In attesa di conoscere la nuova cliente americana dei Cantieri, nell' episodio di martedì 20 gennaio Vinicio sostituirà Gennaro ai Cantieri, mentre Raffaele è sempre più preoccupato per la sua relazione con Ornella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it





