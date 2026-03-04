La sanità che viaggia | perché il Friuli perde pazienti e milioni verso il Veneto

In Friuli, sempre più pazienti scelgono di ricevere cure in strutture del Veneto, causando perdite economiche e di pazienti alla regione. Quando un cittadino riceve prestazioni sanitarie fuori dal Friuli, la regione che ha fornito il servizio invia il conto a quella di residenza del paziente. Questo sistema di rimborso genera un flusso costante di trasferimenti tra le due aree.

Vi portiamo nelle strutture cardine della mobilità sanitaria tra le due regioni, raccontando la storia dei chirurghi che visitano "qua" e operano "là". Un fenomeno che costa 10 milioni di euro l’anno di saldo negativo Ogni volta che un cittadino italiano riceve una prestazione sanitaria fuori dalla regione di residenza, si innesca un meccanismo consolidato: l’amministrazione che ha erogato la cura invia il conto a quella dove il paziente vive. Si chiama mobilità sanitaria interregionale, ed è un fenomeno che nel 2024 in Italia ha sfiorato i 5 miliardi di euro stando alla fotografia (l’ultima disponibile) di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è diventato presidente a inizio febbraio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

