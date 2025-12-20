Insediati sette nuovi giudici La linea verde del Tribunale che viaggia verso il pieno organico
Sette nuovi giudici di prima nomina al Tribunale di Lucca. Si sono insediati giovedì scorso a Palazzo di Giustizia in via Galli Tassi e il loro arrivo rappresenta un evento di grande rilievo. In primis perché vanno quasi a completare gli organici del Tribunale, ma anche perché rappresentano un innesto di forze giovani che vanno a costituire un nuovo blocco generazionale per gli uffici giudiziari di Lucca. Due giudici sono stati assegnati al settore penale. Si tratta dei magistrati Carlo Ciulla e Andrea Maggiani, entrambi provenienti da Genova. Gli altri cinque vanno invece a rimpinguare gli organici del settore civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
