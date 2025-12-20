Sette nuovi giudici di prima nomina al Tribunale di Lucca. Si sono insediati giovedì scorso a Palazzo di Giustizia in via Galli Tassi e il loro arrivo rappresenta un evento di grande rilievo. In primis perché vanno quasi a completare gli organici del Tribunale, ma anche perché rappresentano un innesto di forze giovani che vanno a costituire un nuovo blocco generazionale per gli uffici giudiziari di Lucca. Due giudici sono stati assegnati al settore penale. Si tratta dei magistrati Carlo Ciulla e Andrea Maggiani, entrambi provenienti da Genova. Gli altri cinque vanno invece a rimpinguare gli organici del settore civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insediati sette nuovi giudici. La linea “verde“ del Tribunale che viaggia verso il pieno organico

Leggi anche: Linea verde del tram a Bologna, nascono 2 nuovi parcheggi: ecco dove

Leggi anche: Cantieri del tram: arrivano due nuovi parcheggi sulla linea verde

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Insediati sette nuovi giudici. La linea “verde“ del Tribunale che viaggia verso il pieno organico; A Vibo arrivano sette nuovi magistrati, Falvo: «Sede di frontiera, ma sarà un'esperienza unica»; “Questi numeri e queste giovani leve ben preparate ci consentiranno davvero di cambiare marcia“.

Insediati sette nuovi giudici. La linea “verde“ del Tribunale che viaggia verso il pieno organico - Due magistrati sono stati assegnati al penale, gli altri cinque al settore civile. lanazione.it