La sanità che viaggia | perché anche Trieste perde pazienti e milioni verso il Veneto

A Trieste, sempre più pazienti si rivolgono alle strutture sanitarie del Veneto, portando via risorse e milioni di euro. Ogni volta che qualcuno riceve cure fuori dalla propria regione, l’ospedale che ha fornito il servizio invia il conto a quello di residenza del paziente. Questo meccanismo di scambio tra regioni coinvolge molte strutture e influisce sui bilanci locali.

Ogni volta che un cittadino italiano riceve una prestazione sanitaria fuori dalla regione di residenza, si innesca un meccanismo consolidato: l’amministrazione che ha erogato la cura invia il conto a quella dove il paziente vive. Si chiama mobilità sanitaria interregionale, ed è un fenomeno che nel 2024 in Italia ha sfiorato i 5 miliardi di euro stando alla fotografia (l’ultima disponibile) di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è diventato presidente a inizio febbraio. Il principio è semplice: il diritto alla salute non ha confini amministrativi. Una persona residente a Trieste può farsi operare a Padova, un altro può scegliere Treviso, un veronese può optare per Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

