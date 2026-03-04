La Casa Bianca | La Spagna ha accettato di cooperare sulle basi per l’Iran Ma Madrid smentisce | Non abbiamo idea a cosa si riferiscano

La Casa Bianca ha dichiarato che la Spagna ha accettato di collaborare sulle basi per l’Iran, ma Madrid ha subito smentito, affermando di non sapere a cosa si riferissero. La tensione tra il precedente presidente degli Stati Uniti e il governo spagnolo continua a suscitare attenzione, con nuove dichiarazioni che alimentano il conflitto aperto tra le parti.

Nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sànchez si aggiunge un’ulteriore sorprendente capitolo. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha infatti annunciato che “la Spagna ha accettato di ‘cooperare’ con l’esercito statunitense sull’Iran”. “Credo che la Spagna ieri abbia capito forte e chiaro il messaggio del presidente e, da quanto ho capito, nelle ultime ore hanno accettato di collaborare con l’esercito Usa”, ha insistito Leavitt. Ma dopo poco più di venti minuti da Madrid è arrivata la smentita “categorica” per usare la parola usata dal governo spagnolo: “Non è cambiata una virgola e non ho la minima idea a cosa si riferisca” dice il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»«L’Iran non ha più Marina, aviazione né difese aeree: le abbiamo completamente distrutte».

La Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi per l’Iran, Trump è neroLa Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón nell’offensiva contro l’Iran.

