LECCEBRINDISI - Ha ottenuto i domiciliari col braccialetto elettronico Lucas Maciel Braz, il 22enne leccese arrestato due settimane fa, quando fu trovato con 20 chilogrammi di hashish nel bagagliaio dell'autovettura sulla quale viaggiava. Lo ha deciso oggi la giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Trasportava 20 chili di hashish: dal carcere ai domiciliari con braccialetto elettronico

