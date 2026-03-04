Kuwait chi sono i soldati italiani colpiti da un missile Il 51º Stormo di Istrana la missione i numeri e il ruolo in Medio Oriente

In Kuwait, circa 300 militari italiani del 51º Stormo di Istrana sono stati coinvolti in un episodio legato al conflitto in Medio Oriente. Per la prima volta dall'inizio delle ostilità, sono stati colpiti da un missile mentre si trovavano presso la base aerea di Ali Al Salem. La situazione ha portato a un allarme che ha interessato le forze italiane nella regione.

Per la prima volta dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, circa 300 militari italiani hanno vissuto in prima persona l'allarme legato alla base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait dove un missile è caduto all’interno del perimetro della base, vicino al bunker dove i militari italiani si erano rifugiati già da sabato scorso dopo i primi attacchi che avevano danneggiato gli alloggi e la pista di decollo. I militari coinvolti, tra cui quindici ufficiali e sottufficiali del 51° Stormo di Istrana. Crosetto: 250 nostri militari evacuati in Arabia Saudita da altri Paesi Avevamo 2.576 persone nell'area interessata dalla crisi in... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Momenti di paura per i nostri militari italiani in Kuwait. Un missile è caduto all’interno della base di Ali Al Salem Air Base, dove è presente anche un contingente dell’Aeronautica Militare. Tra loro ci sono circa 15 militari del 51° Stormo, di base a Istrana. In q - facebook.com facebook

Brescacin (Gruppo misto): “Vicinanza istituzionale ai nostri militari del 51.mo stormo di Istrana di stanza in Kuwait: che possano tornare presto a casa in totale sicurezza” tinyurl.com/326d4j5v x.com