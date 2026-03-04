Karting grande esordio per il Bs Racing Team | brillano i talenti di Capitanata

Il BS Racing Team ha fatto il suo debutto nel 2026 con risultati positivi nel mondo del karting. I giovani piloti provenienti dalla provincia di Capitanata hanno mostrato ottime performance nelle prime gare della stagione. La squadra si è presentata con un gruppo di talenti emergenti, dimostrando determinazione e abilità fin dalle prime fasi del campionato. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione nel circuito.

Sul circuito del kartodromo 'Della Murgia', il cerignolano Giovanni Sellitri ha trionfato nella categoria 125 KZ Rookie. Il piccolo di Lesina William Zicchino è giunto quarto nella 60Mini Gr3 Under 10 Ottimo esordio per il BS Racing Team nel 2026, che inizia l'anno all'insegna del successo e della crescita di nuovi talenti. I giovani piloti cresciuti nella Driving School di Benny Strignano si sono distinti sul tracciato del Kartodromo 'Della Murgia' di Cassano delle Murge, conquistando risultati che hanno superato anche le più ottimistiche aspettative. All'apertura della Coppa Italia Karting Zona 5 (che coinvolge Puglia, Basilicata e Calabria), la squadra ha dominato la competizione, confermandosi riferimento per le nuove promesse del motorsport.