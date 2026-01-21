Da Bergamo a Domodossola | la versione jazz del musical Jesus Christ Superstar va in trasferta
Venerdì 23 gennaio alle 21, il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola ospiterà una versione jazz del celebre musical “Jesus Christ Superstar”, opera rock di Andrew Lloyd Webber. La trasferta, che coinvolge artisti da Bergamo, propone un’interpretazione originale di questa iconica produzione musicale, offrendo al pubblico un’esperienza diversa e coinvolgente. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, valorizzando la contaminazione tra generi e stili musicali.
Venerdì 23 gennaio, con inizio alle 21, sarà eseguita nel Santuario della Madonna della Neve in Domodossola (VB) una versione jazz del musical (o forse meglio dell’opera rock) “ Jesus Christ Superstar “, celeberrima creazione del compositore inglese Andrew Lloyd Webber. Divenuta popolare soprattutto grazie alla versione cinematografica realizzata nel 1973 con la regia di Norman Jewison, l’opera narra gli ultimi giorni della vita di Gesù e costituisce un punto fermo nella storia del genere, inaugurando il filone dei musical interamente cantati. Merito anche degli innovativi testi firmati da Tim Rice, che ne determinarono la fortuna sin dall’esordio in teatro, avvenuto a Broadway nel 1971.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Teatro nei Borghi a Domodossola con "Jesus Christ Superstar"Venerdì 23 gennaio alle 21, presso il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola, si tiene una serata dedicata al teatro nei borghi con una versione jazz di alcune scene di
