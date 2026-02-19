Charles Mingus, celebre compositore e contrabbassista, è al centro di un concerto dedicato alla sua musica, intitolato

Cosa: Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca, concerto della Santa Cecilia Jazz Orchestra diretto dal M° Roberto Spadoni. Dove e Quando: Sala Accademica del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, Via dei Greci 18, Roma; domenica 22 febbraio ore 11:30. Perché: Un’occasione gratuita per scoprire l’universo sonoro di Charles Mingus attraverso una formazione orchestrale di eccellenza in una location storica. L’effervescenza culturale di Roma ritrova uno dei suoi punti di riferimento più prestigiosi nella rassegna domenicale della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO). Il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, istituzione simbolo della formazione musicale internazionale, apre nuovamente le porte della sua splendida Sala Accademica per un appuntamento imperdibile dedicato a una delle figure più titaniche, complesse e affascinanti del Novecento musicale: Charles Mingus. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Charles Mingus: il genio del jazz al Conservatorio Santa Cecilia

