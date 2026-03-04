Iran Pichetto | comitato gas sarà attivato ad ore stoccaggi al 50%

Un comitato sul gas sarà attivato nelle prossime ore, con gli stoccaggi al 50%. Questa decisione arriva dopo un incontro tra rappresentanti del governo, tra cui il ministro degli Esteri e quello della Difesa, che ha analizzato la situazione nel Medio Oriente. La riunione ha coinvolto anche la presidenza del Consiglio, focalizzandosi sui piani e le strategie da adottare in risposta alla crisi.

Rimini, 4 mar. (askanews) – "Abbiamo fatto uno scenario unitamente alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, sul quadro mediorientale. In secondo luogo, sentendo anche Eni e Snam, una valutazione rispetto alla condizione gas a livello nazionale e internazionale. E' stata una valutazione di conoscenza, di ricognizione complessiva". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'inaugurazione di Key a Rimini, sulla riunione di ieri a Palazzo Chigi.

