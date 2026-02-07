Cronache dal fronte invisibile | il dietro le quinte delle indagini contro la mafia pugliese raccontato da un carabiniere

Un carabiniere con anni di esperienza spiega cosa succede dietro le quinte delle indagini contro la mafia pugliese. Racconta come si sceglie una pista, come si segue un sospettato e cosa si prova durante un pedinamento. Sono dettagli quotidiani di un lavoro invisibile, che spesso porta a un arresto importante. La sua testimonianza rivela il lato nascosto di una lotta senza sosta.

Come si arriva a un arresto? Cosa spinge a seguire una pista piuttosto che un’altra? Come ci si muove durante un pedinamento? Nessuno può saperlo meglio di un uomo che ha fatto proprio questo tutta la vita. Nell’ombra. In un libro che è un manifesto fin dal titolo e dal sottotitolo, rispettivamente “Cronache dal fronte invisibile” e “Storia di vita vissuta”, Saverio Santoniccolo, luogotenente in carica speciale dei Carabinieri, ora in congedo, racconta decenni di indagini tra guizzi investigativi, sacrifici e forza di volontà. Un libro mozzafiato nel quale, con una scrittura asciutta che va all’essenziale, ripercorre la caccia a criminali comuni e mafiosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un'opera che ripercorre oltre 41 anni di servizio, di cui 30 trascorsi a Barletta

