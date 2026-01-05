Prevenzione e buon senso per la sicurezza

La prevenzione e il buon senso sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, soprattutto dei più giovani. Ricordare l’importanza di comportamenti responsabili può fare la differenza, evitando situazioni di rischio e tragedie. In un contesto in cui i giovani sono spesso vittime di imprevisti, è essenziale diffondere consapevolezza e attenzione, affinché episodi come quelli di perdita e dolore possano essere evitati o ridotti al minimo.

Quindici, sedici, diciassette anni. Troppo pochi. Ci sono anche i nostri sei ragazzi, ufficialmente, tra quelli che la speranza collocava tra i "dispersi", ma che sapevamo essere purtroppo morti in attesa di riconoscimento. La stessa realtà che l'ambasciatore italiano, Lorenzo Cornado, ha disegnato senza le sfumature del linguaggio diplomatico: non una disgrazia, ma una tragedia evitabile. Come? Con prevenzione e buon senso. Prevenzione nella struttura, buon senso nell'evitare che i camerieri facessero il "trenino" da club vacanze, prendendo sulle spalle delle ragazze con in mano le bottiglie scintillanti fino a toccare il soffitto killer.

