Investitori stranieri in fuga dai mercati asiatici

Gli investitori stranieri stanno vendendo titoli tech e dei chip nei mercati asiatici a causa di un aumento dell’inflazione e delle tensioni geopolitiche nella regione. La pressione sui mercati si traduce in un calo dei valori azionari e in una riduzione degli investimenti provenienti dall’estero. Questi fattori stanno portando a un’uscita di capitali dai principali mercati asiatici.

Gli investitori stranieri stanno ritirando capitali dai mercati asiatici a causa dei timori di uno shock inflazionistico legato all'aumento dei prezzi del petrolio, conseguenza della guerra in Medio Oriente.