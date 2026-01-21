InsideAsia – Le armi del Pakistan Cari lettori, benvenuti a questa nuova edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti e interessanti dell’Asia. In questa puntata, esploreremo gli aspetti legati alle armi nel contesto pakistano, offrendo un’analisi chiara e approfondita per comprendere meglio le dinamiche di questa regione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Questa settimana parliamo del Pakistan, o meglio, del crescente numero di armi che questo Paese sta vendendo all’estero. Se la Corea del Sud, con le sue eccellenti aziende della Difesa, è diventata una sorta di fornitrice primaria dei membri della Nato e dei partner Usa, Islamabad ha trovato terreno fertile tra Medio Oriente e Sud Est Asiatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Le armi del Pakistan

Leggi anche: Pakistan, a Karachi aumentano le donne nel corpo dei vigili del fuoco

Le montagne del Pakistan sbarcano a Trieste: ecco la serata che racconta il progetto SwatIn occasione della Giornata Internazionale della Montagna, le sezioni triestine del Club Alpino Italiano, della Società Alpina delle Giulie e dell'Associazione XXX Ottobre, insieme allo Slovensko Planinsko Društvo Trst, presentano una serata dedicata alle montagne del Pakistan e al progetto Swat, un'occasione per valorizzare le bellezze e le sfide di questa regione montuosa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inside Asia’s Most Feared Special Forces Units