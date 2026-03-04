Innamorati della vita | spettacolo gratuito di Peace and good people odv
Una storia di Romagna prende forma attraverso uno spettacolo gratuito organizzato da Peace and Good People ODV. L’evento mette in scena un incontro tra favola e realtà quotidiana, con il filo conduttore rappresentato dal coraggio. Si tratta di un momento in cui si celebra la volontà di accettare proposte inattese e di essere sinceri e grati per le opportunità offerte dalla vita.
Una storia di Romagna, un incontro tra favola e vita quoditiana. Il filo conduttore è il CORAGGIO: il coraggio di dire sì a proposte inaspettate, il coraggio di fare ciò che per “gli altri” non sembra opportuno, il coraggio di essere sempre sinceri e grati delle opporuntità, che la vita offre, anche in terza età! E lo racconteremo con la tenerezza e la delicatezzaproprie di questa stagione.La Peace and Good People è un’Organizzazione di Volontariato che sostiene progetti e missioni a favoredi bambini e giovani svantaggiati attraverso iniziative culturali, teatrali e raccolte di beneficenza.Ingresso: GratuitoDurata: 75 minInizio ore: 17:30 Prenotazione consigliata via whatsapp: 3518821873Facebook & Instagram: pgp. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
“La Sindrome di Alice”, al Gonfalone uno spettacolo benefico per Fede C’è ODVFano (Pesaro e Urbino) martedì 24 febbraio 2026 – Un appuntamento tra teatro e solidarietà per sostenere Fede C’è ODV.
"Play Dead": al Duse lo spettacolo del collettivo canadese People WatchingUn’ode alla resistenza creativa messa in scena con uno stile che celebra l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale.
Una raccolta di contenuti su Innamorati della.
Discussioni sull' argomento Gli innamorati di Goldoni al Teatro Quirino; Gli Innamorati di Goldoni al Ridotto del Teatro Comunale: tre repliche per la Stagione Teatrale Aquilana del TSA; Enrico Nigiotti: al festival torna il maledetto innamorato della vita; Teatro Quirino, Gli innamorati di Goldoni.
Noi siamo già innamorati di Gin, la cagnolina della cantautrice apparsa a sorpresa sul palco nella prima data del tour! facebook