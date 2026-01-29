Infrastrutture Ferrante Mit | Passi avanti per la Fortorina viabilità campana al centro

La ministra Ferrante ha confermato che ci sono segnali di progresso per la realizzazione della Fortorina, una delle grandi opere di viabilità in Campania. Durante un incontro, ha spiegato che il Mit sta lavorando per migliorare le infrastrutture della regione, con un occhio di riguardo alle zone interne. La strada rappresenta un passo importante per collegare meglio le aree più isolate e facilitare lo sviluppo locale. La ministra ha assicurato che gli sforzi continuano, e che presto potrebbero esserci novità sul fronte dei lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti “Come Mit stiamo lavorando attivamente per lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne. Gli interventi relativi alle opere viarie commissariate Ss268 del Vesuvio, Ss212 della Val Fortore e Ss369 Appulo-Fortorina registrano nuovi passi in avanti, dimostrando quanto sia alta l’attenzione sul sistema dei trasporti campano”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante che oggi, presso il Ministero, ha incontrato il Commissario straordinario Nicola Montesano. “In particolare – aggiunge – è stata avviata la progettazione esecutiva della Ss268, nel tratto tra gli svincoli di Cercola e Somma Vesuviana, per la quale abbiamo già destinato 15 milioni di euro, con l’obiettivo di inserire la realizzazione dell’opera nel prossimo Contratto di programma Mit – Anas. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

