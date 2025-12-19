Si chiude il 2025 questa sera, venerdì 19 dicembre, per Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 dicembre 2025. Quarto Grado torna sulla vicenda di Garlasco, dopo l’incidente probatorio del Tribunale di Pavia: ampio spazio sarà dedicato alle reazioni su quanto emerso in aula, dove a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Assente, invece, Andrea Sempio. A seguire, si tornerà a parlare del caso di Angelo Onorato, con le novità sulla misteriosa morte dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado chiude l’anno con Garlasco e il caso di Angelo Onorato

Leggi anche: Quarto Grado, l’amico di Liliana Resinovich pronto a nuove rivelazioni – al centro anche il caso Garlasco

Leggi anche: Roberta Bruzzone torna a Quarto Grado: ‘Analizzeremo la perizia del caso Garlasco senza semplificazioni’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quarto Grado, anticipazioni stasera: Garlasco, il DNA di Sempio chiude il caso? Le ultime novità sull'omicidio di Chiara Poggi - 25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. affaritaliani.it

Quarto Grado, stasera su Retequattro: l’orario del delitto di Garlasco e la perizia audio sul caso Paganelli - Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi e focus sull'uccisione di Pierina Paganelli: i casi della puntata di questa sera di Quarto Grado, alle 21. movieplayer.it

Tutte le novità da Garlasco - Storie italiane 04/12/2025

Questa sera vi aspettiamo con una nuova e imperdibile puntata con tutti gli aggiornamenti esclusivi non solo su Garlasco. Vi aspettiamo con #Quartogrado in prima serata su Rete4 - facebook.com facebook