Oggi a Como è arrivato il terzo battello spazzino destinato alla pulizia del lago di Como. Il personale della Provincia ha trasferito il mezzo da Carate Urio, completando così il trasferimento previsto dall’accordo firmato a metà anno. Il battello si aggiunge agli altri mezzi già operativi nella zona, contribuendo alla gestione dei rifiuti sul lago.

Prosegue il passaggio operativo dei mezzi destinati alla pulizia del lago di Como. Nella giornata di oggi il personale della Provincia ha trasferito a Como il battello spazzino che era ormeggiato a Carate Urio, completando così l’arrivo del terzo mezzo previsto dall’accordo siglato a metà febbraio tra Palazzo Cernezzi e Villa Saporiti. Il trasferimento rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della convenzione che prevede la concessione in comodato al Comune dei natanti provinciali utilizzati per la raccolta dei detriti galleggianti nel lago. Con l’arrivo del terzo battello, il sistema operativo per la pulizia delle acque e delle rive del primo bacino può ora contare sull’intera dotazione prevista dall’intesa tra i due enti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Vittoria arriva dopo il brindisi. A Carate la prima nata dell’annoIn Brianza la prima nata del 2026 è femmina, a bruciare tutti sul tempo in sala parto a Carate è stata la piccola Vittoria Zappa, 3 chili e 480...

Aggiornamenti e notizie su Carate Urio.

Temi più discussi: Il terzo battello spazzino arriva a Como: trasferito oggi da Carate Urio; Lago di Como, arriva il terzo battello spazzino a disposizione del Comune; Pulizia del lago: il battello di Carate Urio passa ufficialmente al Comune di Como.

Il terzo battello spazzino arriva a Como: trasferito oggi da Carate UrioProsegue il passaggio operativo dei mezzi destinati alla pulizia del lago di Como. Nella giornata di oggi il personale della Provincia ha trasferito a Como il battello spazzino che era ormeggiato a ... quicomo.it

Lago di Como, arriva il terzo battello spazzino a disposizione del ComuneNel primo bacino del Lago di Como è arrivato oggi il terzo battello spazzino, che ora è nelle disponibilità del Comune. Il personale della Provincia ha ... espansionetv.it

Motociclista di 70 anni in gravissime condizioni Scontro con un’auto a Carate Urio www.comonews.it #comonews #giornaleacomo #lanotizianavigasullario #comonews24 #notizieacomo #Como #Cronaca #incidentestradale - facebook.com facebook