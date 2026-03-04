Il sistema vincente | come la strategia tattica dei team ha conquistato 20 titoli mondiali

In Formula 1, i team hanno ottenuto 20 titoli mondiali grazie a una strategia tattica accurata e a decisioni mirate durante le gare. La gestione di ogni Gran Premio coinvolge l’uso di sistemi di comunicazione avanzati, piani di sosta e adattamenti in tempo reale alle condizioni della pista. Questi elementi hanno permesso alle squadre di mantenere il controllo e migliorare le performance complessive.

La gestione di una gara di Formula 1 si fonda sull'equilibrio tra prestazioni della vettura, abilità del pilota e decisioni strategiche supportate da un flusso di dati sempre più ricco. In questo contesto, una piattaforma dedicata si è guadagnata un ruolo centrale, trasformando informazioni complesse in indicazioni operative immediatamente utilizzabili sul muretto. RaceWatch, sviluppata da Catapult e adottata anche dalla FIA, rappresenta una pietra miliare nel modo di pensare la gara: un sistema capace di tradurre dati in azioni concrete e di evolversi nel tempo con la crescita della complessità sportiva. La sua storia riflette una Formula 1 sempre più dipendente dall'analisi avanzata, dove la capacità di anticipare può fare la differenza tra una decisione sbagliata e un vantaggio competitivo.