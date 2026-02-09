L’Italia tra i giganti del pattinaggio di figura | così la squadra azzurra ha conquistato il bronzo nel Team Event

L’Italia torna a salire sul podio olimpico nel pattinaggio di figura, dopo 14 anni. La squadra azzurra conquista il bronzo nel Team Event, segnando una ripresa importante dopo anni di assenza. È la terza medaglia olimpica nella storia del pattinaggio di figura italiano.

Quattordici anni dopo Carolina Kostner l’Italia torna sul podio olimpico nel pattinaggio di figura e lo fa per la terza volta nella storia. Merito di una grande prova di squadra degli azzurri nel team event, che è valsa il bronzo con 60 punti alle spalle di Stati Uniti (oro con 69) e Giappone (argento con 68). La nona medaglia italiana a Milano Cortina 2026 in soli due giorni porta la firma di Charlène GuignardMarco Fabbri, la coppia di danza sul ghiaccio, Sara ContiNiccolò Macii, il duo di artistico, Lara Naki Gutmann, nel singolo femminile, Daniel Grass, impegnato nel corto maschile, e Matteo Rizzo, sceso sul ghiaccio nel libero uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

