Il siero di Yves Rocher, recentemente lanciato, si propone come un prodotto che mira a contrastare i segni dell'invecchiamento e a migliorare la luminosità della pelle. La formula, studiata per agire sulla struttura cutanea, promette di restituire vitalità e freschezza al viso. La casa cosmetica ha presentato questa novità come un passo avanti nella cura anti-età, offrendo un'opzione mirata per chi cerca risultati visibili.

Dopo otto anni di ricerca in ambito botanico e un brevetto depositato in Francia, i laboratori Yves Rocher hanno individuato l’Achillea dorata, pianta che cresce sulle coste bretoni. Dal seme vengono estratte cellule vegetali coltivate tramite un processo di biotecnologia, con l’obiettivo di ottenere un principio attivo ricco di polifenoli. Secondo i test in vitro forniti dall’azienda, l’estratto presenterebbe un potere antiossidante superiore al resveratrolo e sarebbe in grado di agire su alcuni marcatori legati alla senescenza cellulare, oltre a stimolare il rinnovamento dell’epidermide. Un ingrediente che è stato racchiuso all'interno del nuovo Microsiero Radiance Supremo, scelto per la cover beauty di Vanity Fair in edicola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il siero di Yves Rocher che risveglia la luminosità

