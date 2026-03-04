Il segreto delle manicure di Ditonellapiaga a Sanremo | ha usato solo unghie finte ma decorate a mano

A Sanremo, Ditonellapiaga ha mostrato delle manicure colorate e riccamente decorate, realizzate esclusivamente con unghie finte. Le unghie sono state applicate e decorate a mano, creando un effetto visivamente unico. La cantante ha scelto di non utilizzare unghie naturali, puntando tutto sulla cura e sulla personalizzazione delle decorazioni. La sua scelta ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti alla manifestazione.

Ditonellapiaga a Sanremo ha sfoggiato delle meravigliose manicure colorate e personalizzate: qual è il segreto delle sue unghie al Festival?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

